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رجي للاتحاد الأوروبي: لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس

14 - يوليو - 2025
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

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عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس خلال محادثات أجراها معها في بروكسيل، للمواضيع المشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
طلب رجي من كالاس مساعدة الاتحاد الأوروبي في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وباقي الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، كما ركز على دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام “يونيفيل”.
تناول وزير الخارجية مع المسؤولة الأوروبية قرار الحكومة اللبنانية في شأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية مشددا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وعرض لخطة الحكومة في معالجة ملف النازحين السوريين وأهمية عودتهم إلى بلادهم.
من جهتها أكدت كالاس على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي وشددت على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل مجلس الشراكة اللبناني -الأوروبي المنوي انعقاده في أواخر هذا العام.

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