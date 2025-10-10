رجي: نرحب بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري ونتطلع إلى الغائه

في الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت في زيارة رسمية صباح اليوم الجمعة 10\10\2025.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني على رأس وفد رسمي، في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى لبنان منذ سنوات.

وعُقد لقاء ثنائي بين الوزيرين، تلاه اجتماع موسّع ضمّ الوفدين اللبناني والسوري، تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء قال الوزير رجي: “أرحب بحرارة بمعالي وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، هذه الزيارة التاريخية إلى لبنان تُعد بداية صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، بعد سقوط النظام السابق الذي عانى منه الشعبان السوري واللبناني طويلًا.

هذه الزيارة تأخرت لأسباب تقنية ولوجستية، لكنها اليوم تأتي في توقيت مناسب، ونتطلع لأن تكون فاتحة خير للبلدين.”

اضاف الوزير رجي:” اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة، وهناك نية صادقة والتزام واضح من الجانبين بالسير في اتجاه تعاون حقيقي. ما يميّز هذه المرحلة هو احترام الإدارة السورية الجديدة لسيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهو تطور مهم وإيجابي جداً يُقابَل بترحيب واسع من اللبنانيين”.

وختم رجي قائلاً: “سنعمل معاً على فتح مسار جديد قائم على السلم والأمان، والتعاون الاقتصادي، والتنمية المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين”.