الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رجي والبديوي يبحثان في نيويورك تنظيم منتدى التجارة الخليجي–اللبناني ودعم التنمية في لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 9:40 صباحًا
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في نيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب البديوي عن “دعم مجلس التعاون لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والتنمية”. واقترح “تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت خلال عام 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع المزيد من الفرص الاستثمارية بين دول الخليج ولبنان”.

ورحب الوزير رجي بهذا المقترح، مشدداً على “أهمية تضافر الجهود لتطوير علاقات التعاون البناءة”، مشيراً إلى “ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان ودول الخليج العربي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني
    سلسلة لقاءات للرئيس عون مع قادة ومسؤولين أوروبيين وتأكيد للدعم الاوروبي للبنان في مختلف المجالات
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو
    الرئيس عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل ودعم الجيش اللبناني
    وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
    وزير الاقتصاد: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!