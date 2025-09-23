رجي والبديوي يبحثان في نيويورك تنظيم منتدى التجارة الخليجي–اللبناني ودعم التنمية في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في نيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب البديوي عن “دعم مجلس التعاون لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والتنمية”. واقترح “تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت خلال عام 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع المزيد من الفرص الاستثمارية بين دول الخليج ولبنان”.

ورحب الوزير رجي بهذا المقترح، مشدداً على “أهمية تضافر الجهود لتطوير علاقات التعاون البناءة”، مشيراً إلى “ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان ودول الخليج العربي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة”.