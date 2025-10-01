الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
رجي يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد السفير الاماراتي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2025 12:26 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، ورحّب الوزير رجي بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة.

رجي استقبل أيضا سفير جمهورية سريلانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، وشكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما تمنى له التوفيق في مسؤولياته المستقبلية.

هذا ووصل سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي، مساء اليوم الثلاثائ 30\9\2025، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، واستقبله في مطار بيروت القنصل رودريك الخوري ممثلا وزارة الخارجية اللبنانية.

وكان الكعبي قد أدى اليمين القانونية في الثامن من الشهر الجاري أمام الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والسفير الكعبي له خبرة كبيرة في لبنان، حيث يتولى مهام القائم بأعمال السفارة منذ سنوات عدة.

