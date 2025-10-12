الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2025 6:07 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي

A A A
طباعة المقال

أعطى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الاسرائيلية في 11 تشرين الاول 2025 غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح- الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة يالمؤسسات التجارية المستهدفة.

وطلب الوزير رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت السبت بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني في تنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب وليد البعريني
    البعريني: آن الأوان لمنطق جديد يجنّب لبنان الحروب ويدعم القضايا العربية
    رئيس الحكومة نواف سلام
    تحرّك دبلوماسي لبناني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
    بعلبك
    توافق في بعلبك على إزالة التعديات عن مجرى نبع اللبوة حتى القاع

    الأكثر قراءة

    خلايا السرطان (تعبيرية)
    لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
    الطقس
    توقعات الطقس في الأيام المقبلة
    حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
    إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها