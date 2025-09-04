رجي يلتقي وزيري خارجية الكويت ومصر: الحل في أن يكون السلاح حصرياً بيد الدولة

على هامش انعقاد الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، التقى وزير الخارجية يوسف رجي بنظيره الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله اليحيا، حيث أعرب عن شكر لبنان العميق لدولة الكويت على دعمها الدائم والمتواصل للبنان في مختلف المجالات.

من جانبه، جدّد الوزير اليحيا تأكيد موقف بلاده الثابت إلى جانب لبنان، وحرص الكويت على استقراره وازدهاره، مشددا على استمرار دعم بلاده للشعب اللبناني في مختلف الظروف. وتناول اللقاء قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، فرحب الوزير الكويتي بهذه الخطوة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الأمن والاستقرار.

بدوره، شدد الوزير رَجي على أن هذا القرار كان ينبغي اتخاذه منذ سنوات، وشدد الجانبان أن “الحل يكمن في أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة والشرعية، وبعيدًا عن أي مواجهة داخلية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره”.

واتفق الوزيران على أهمية انعقاد اللجنة اللبنانية–الكويتية المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تفعيل التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وفي لقاء آخر، بحث الوزير رَجي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية بيد الدولة، وسحبه من جميع الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر الكامل للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في هذا المجال، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني.