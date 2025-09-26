الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رجي يواصل لقاءاته في نيويورك ويؤكد دعم لبنان للأونروا والعلاقات الثنائية

منذ ساعتين
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

A A A
طباعة المقال

واصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع نظرائه من مالطا، النمسا، أوكرانيا، كندا والإمارات العربية المتحدة، وتناول معهم العلاقات الثنائية وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع في لبنان والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك رجي في اجتماع رفيع المستوى بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن “قلق لبنان العميق إزاء الحملة التي تستهدف الأونروا منذ أكثر من عامين والتي تهدف إلى تقويض حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة”.

وأعرب رجي عن تضامنه مع الأونروا وفريق عملها، مؤكدا “مركزية دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين”، داعيا إلى توفير الدعم المالي المستدام لضمان استمرار عملها.

وفي جدول لقاءاته، عقد الوزير رجي اجتماع عمل مع وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السفير توم فليتشر، وتم البحث في موضوع مساعدات الإغاثة والطوارئ التي تقدمها الوكالة للنازحين السوريين في لبنان، وإمكانية تقديمها في سوريا لتسهيل عملية عودتهم.

من جهة ثانية، وقع الوزير رجي مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية تيمشو وسونسكي، على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مقدونيا الشمالية.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير - تعبيرية
    تدابير سير على طريق سليم سلام يومَي السبت والأحد
    رياض سلامة
    تمهيداً لإخلاء سبيله.. حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة بقيمة 14 مليون دولار
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    من نيويورك.. الرئيس عون يجدد مطالبته بدعم الجيش اللبناني

    الأكثر قراءة

    عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
    من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
    كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
    سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!