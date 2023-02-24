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رحلة الألف ميل بدأت.. بارقة العدالة لضحايا المرفأ تلوح من الخارج

منذ 8 دقائق
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

الأنباء
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عزّز حكم محكمة العدل العليا البريطانية لصالح عائلات الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، الآمال بتحقيق العدالة ولو من خارج حدود السلطة القضائية اللبنانية التي تتهالك يومًا بعد يوم بكل أسف.

إذ بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد الشركة وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا البريطانية بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في الدعوى المرفوعة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي يستحق.

وتعقيبًا على ذلك، أكد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان، المكلفان بهذا الملف، “الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائيًا، ما يفتح الباب واسعًا على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خصوصاً أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان”.

وقد أكد المحامي والخبير القانوني سعيد مالك لجريدة “الأنباء” الالكترونية “أنّ هذا الحكم أظهر مسؤولية شركة سفارو عن الشحنات وسماها بالاسم، وهذه تعتبر خطوة أولى من رحلة الألف ميل، وهذا القرار يثبت مسؤولية الشركة المذكورة، ويؤكد أحقية المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية”.

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