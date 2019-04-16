رخصة مصنع تفجر خلافاً بين جنبلاط وحزب الله

فجّر إجراء حكومي اتخذه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلافاً بين حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يُضاف إلى خلافات سياسية كثيرة كانا أوجدا تنظيماً للخلاف حولها، ولا يزال هذا التنظيم قائماً، بدليل إعلان جنبلاط أمس الاثنين أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال قائمة.

وأبطل وزير الصناعة وائل أبو فاعور الرخصة المعطاة لشركة “ترابة الأرز” اللبنانية لإقامة معمل إسمنت في منطقة عين دارة العقارية، علماً بأن الرخصة كان قد أعطاها الوزير حسين الحاج حسن، أحد ممثلي حزب الله في الحكومة السابقة للشركة، وحازت على موافقة مجلس الوزراء.

وبرر أبو فاعور، وهو أحد ممثلي “الاشتراكي” في الحكومة الجديدة، القرار بأن الرخصة “مخالفة للقانون”، مرجعاً السبب إلى “اعتراض واحتجاج من قبل أبناء البلدات المحيطة بموقع المعمل، ومن قبل بلديات تتأثر سلباً بهذا المشروع من النواحي الصحية والبيئية والسلامة العامة”.

وطالت تداعيات القرار الأخير لوزير الصناعة، العلاقة بين الطرفين المتوترة أصلاً، وتشوبها خلافات حول عناوين كثيرة، بدءاً من الخلاف على ملف النازحين، وعلى العلاقات مع دمشق، ودعم الحزب لقوى سياسية على خصومة مع جنبلاط، وعلى سلاح الحزب و”الاستراتيجية الدفاعية”، وعبر عنه جنبلاط أخيراً بالتأكيد على أن “تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء، للجيش اللبناني فقط”. لكن رغم ذلك، حافظ الطرفان على الاتصالات بينهما، وكان أبرزها لقاء وفد من “الاشتراكي” مع مسؤولين في الحزب.

لكن الملف الخلافي المستجد “لا علاقة له بالخلافات السياسية بينهما حول النازحين أو العلاقة مع دمشق أو سواها؛ بل هو موضوع تقني صرف”، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على العلاقة بين الطرفين. وتشير إلى أن الخلاف اشتعل أخيراً، على ضوء قرار أبو فاعور الذي يراه البعض “قراراً تقنياً منفصلاً عن الخلافات السياسية”، وذلك بعدما كان الحاج حسن قد منح شركة “إسمنت الأرز” رخصة لإنشاء المعمل في عين دارة، وحاز على موافقة وزير البيئة ومجلس الوزراء في تلك الفترة.

وأثار قرار أبو فاعور بعد تسلمه حقيبة الصناعة في الحكومة الجديدة، امتعاض الحزب الذي اعترض على القرار. ويرجع اعتراض الحزب إلى سببين، كما تقول مصادر مطلعة على الملف لـ”الشرق الأوسط”، يتمثلان في أن “الحكم استمرار، وبالتالي لا يمكن لوزير أن يلغي قرارات وزير سبقه في الوزارة نفسها، إذا كان القرار حائزاً على موافقة مجلس الوزراء”، في إشارة إلى تناوب الأطراف السياسية على الحقائب الوزارية.

أما السبب الثاني فيتمثل في أبعاد قرار مشابه، فهو في المضمون يوحي بأن وزيراً في الحزب مساهم في قرار مخالف للشروط القانونية، و”هو اتهام ضمني لوزير في الحزب بتغطية رخصة مخالفة، وهو اتهام لا يقبله الحزب، ومن هنا مصدر الاعتراض” على إجراء أبو فاعور، كما تقول المصادر.

وسرعان ما طالت تداعيات القرار، العلاقة بين الحزب والحزب الاشتراكي. فبعد زيارة وفد من “الاشتراكي” لحزب الله، ألغى الحزب زيارة موفده باتجاه جنبلاط، وتفاقمت الخلافات منذ تلك اللحظة، ووصلت إلى قطيعة في الزيارات بين الطرفين، بينما يلجأ أصحاب معمل إسمنت الأرز إلى مجلس شورى الدولة للنظر في قرار إلغاء رخصة المعمل.

ورغم ذلك، يتفق الطرفان على أن الخلافات في القضايا السياسية، لا تمنع التواصل، وهو ما عبر عنه جنبلاط أمس بتغريدة له في “تويتر” قائلاً: “الاتصالات بين كليمنصو وحارة حريك لم تنقطع، وإن شابها بعض من سوء التفاهم وجب علاجه بهدوء”. وتابع: “لذلك من الأفضل أن تكون المعالجة بعيداً عن الإعلام وبعض العناوين المثيرة. قصدت هذا التوضيح لإزالة أي التباس للتأكيد على الحوار”.

المصدر الشرق الاوسط