ردًا على استهداف الصحافيين.. "حزب الله" يُهاجم قوة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية

أعلن “حزب الله” في بيان أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورًدا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين”، هاجم مقاتلوه عند ‏الساعة 02:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء قوة من “الجمع الحربي” التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة، بصاروخين موجهين ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.

وكانت مراسلة قناة الميادين فرح عمر ومصور القناة ربيع المعماري والمواطن حسين عقيل قد استشهدوا اليوم، في قصف إسرائيلي عند مثلث طير حرفا.

ونعت قناة الميادين الشهيدين اللذين سقطا نتيجة استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفادت استهدف العدو الإسرائيلي سيارة مدنيّة على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية في قضاء صور، حيث أشير إلى استشهاد كلّ مَن بداخلها.

فيما أشارت “سكاي نيوز” إلى أن “4 شهداء بينهم مسؤول عسكري في حماس قضى من جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في مدينة الشيعيتية في الجنوب”.