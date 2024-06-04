ردّاً على اندلاع الحرائق في كريات شمونة.. اسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة

بعد ليل ساخن عاشته كريات شمونة جرّاء امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وامتدادها إلى مستوطنات إسرائيلية عدّة، منها مرغليوت، الجولان، كيبوتس عميعاد قرب شلومي، والمطلة في الجليل الغربي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ممارسة سياسة الأرض المحروقة عبر إطلاق القذائف الفسفورية والقنابل.

واستهدفت بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء وحتى ساعات فجر اليوم عدداً من القرى ومن ضمنها بلدة دير ميماس للمرّة الأولى والتي تمتاز بأشجار الزيتون المعمّرة منذ مئات السنين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي ليلاً قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان، ما أدّى إلى أضرار جسيمة في المزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر والسنديان.

وعملت فرق الدفاع المدني على إطفاء الحرائق، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدداً من القذائف المباشرة الثقيلة عند أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، وعمد إلى رشّ مادّة المازوت لإشعال النار بالأحراج المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الغربي.

وقرابة الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، تعرّضت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الأوسط لقصف مدفعي متقطّع أدّى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.

كما استمرّ في إطلاق القنابل المضيئة حتى صباح اليوم، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وفجراً، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتّجاه أطراف عيتا الشعب والضهيرة.

على مقلبٍ آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، بأن 15 موقعا تشتعل فيها النيران منذ ساعات في شمال إسرائيل، بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأظهرت صور استمرار الحرائق وانبعاث أعمدة دخان من مستوطنة كريات شمونة في الجليل شمالي إسرائيل، بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله أمس الأحد.

وقال موقع “إسرائيل هيوم” إن 14 فريق إطفاء تعمل منذ أكثر من 5 ساعات في محاولة لإطفاء الحرائق المشتعلة في الجليل الأعلى.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقالت إنه تم إجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة، وإن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران القريبة من المنازل في منطقة مرغليوت.

كما قالت الصحيفة إن التركيز الآن هو على إخماد النيران المستعرة في المناطق الجبلية والحقول، في مرغليوت وكريات شمونة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها لحرائق وصلت للمنازل في مستوطنة كريات شمونة بالجليل، إثر قصف صاروخي نفذه حزب الله من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.