الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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ردّ ناري من بري على عون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت!

منذ 42 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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بعد مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة الـOTV، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يلي:

بدءً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت.
للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء.

حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر.

يذكر أن عون قال في مقابلة مساء أمس، إن “بري هو من أبرز المعرقلين لعهده: “كلّ ما أعرفه أنّ الرئيس برّي كان ضدّ إنتخابي رئيسا للجمهورية، ولقد عرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها”.

وأضاف، “لم أسأل حزب الله عن سبب سكوته على سلوك بري في الست سنوات الأخيرة وهم لم يخبروني واعتقد ان تفاهم مار مخايل يجب اعادة صياغته”.

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