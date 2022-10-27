الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رد حادّ من ميقاتي على عون.. "أحيانا تخون كبارنا الذاكرة"!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 10:29 مساءً
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.

أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف: أحيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالأوهام !

رد الرئيس ميقاتي، أتى تعقيباً على تصريحات الرئيس عون التي قال فيها: “أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة ​حكومة نجيب ميقاتي​، والحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها، ولا ارادة لميقاتي ب​تأليف حكومة​ ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي”، مشيرا الى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية المقبل وعرضها على الكتل النيابية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير السعودي في لبنان وليد البخاري
    تغريدة للبخاري عن كثرة الكلام... إليكم التفاصيل
    النائب بلال عبدالله
    عبدالله: الكوليرا أخطر من كورونا وحجم انتشارها في المجال الزراعي ما زال محدوداً
    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    بلينكن: اتفاقية الترسيم تبرز رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر ازدهاراً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية
    الدولار
    الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة