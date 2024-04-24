هكذا رد حزب الله على مجزرة ‏‏حانين

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدا المجزرة في ‏‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 24-04-‏‏‏‏2024 مبنى يوجد فيه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‏‏وجريح”.

ويوم أمس الثلاثاء 23\4\2024، أعلن الإعلام الحربي في حزب الله عن تنفيذ هجومٍ جويٍ مركبٍ بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة.

وأوضح بيان الحزب أن الهجوم المركب يأتي رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون، واغتيال أحد القادة العسكريين في الحزب حسين علي عزقول “هادي”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد اعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال “حسين علي عزقول” الذي وصفه بأنه مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.

كما أعلن أدرعي أيضاً، مقتل ساجد صرفند، ليلة أمس الاثنين 22\4\2024 في منطقة أرزون، وهو مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله.