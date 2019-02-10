رد متوقع من الحريري على العروض الإيرانية

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سيؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري بصراحة مطلوبة، على ثوابت موقف الحكومة من العلاقة مع سوريا، ومن الخيار العربي الذي لا مندوحة عنه، كما في موضوع المحكمة الدولية التي يفترض ان تصدر قرارها بحق المتورطين باغتيال والده ورفاقه، في خطابه المرتقب في الذكرى الـ14 لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بحسب ما أشارت مصادر جريدة الأنباء.

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ولفتت المصادر إلى أنه “تنتظر بعض القوى المحلية والاقليمية من الحريري، التطرق الى موقف حكومته من العروض الايرانية بالسلاح للجيش اللبناني وبالكهرباء والدواء للبنانيين وفق الطروحات الاخيرة للأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي قوبل عرض الصواريخ للدفاع الجوي اللبناني بتحفظات شتى اقلها النتائج غير المشجعة لهذه الصواريخ في سوريا، حيث الغارات الجوية الاسرائيلية للمواقع الإيرانية لم تنقطع”.

 

المصدر الانباء

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