رد مصري حادّ على نصر الله.. "بطولات زائفة"

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ردًا على تصريحات أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله الأخيرة حول مصر، إلى أنّ التصريحات “عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة”، وذلك ردًا على استفسار من وكالة “الشرق الأوسط” المصرية.

وكان أمين عام “حزب الله”، قد دعا إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصر، الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: “هل لبنان أهم لأميركا منها؟”، مشيرًا إلى أنّ “دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأميركية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟”.

وعرفت العلاقة بين مصر وحزب الله منعطفات حادة ونادرة خلال العقدين الماضيين، إذ أوقفت مصر خلية تابعة للحزب كانت تعمل في مصر، وأدانتها عام 2010 بأحكام قضائية تراوحت بين 6 أشهر والسجن المؤبد، لكن العنصر البارز في الحزب سامي شهاب، تمكّن من الهرب مع آخرين من السجن عام 2011 ونال في عام 2015 حكماً جديداً غيابياً بالسجن عامين في قضية هروبه.