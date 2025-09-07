رسائل من البطريرك الراعي إلى الجميع: مصلحة لبنان والشعب فوق كلّ اعتبار

وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد رسالة إلى الجميع من سياسيين واقتصاديين ومواطنين.

وقال: “اللبنانيّون بحاجة إلى الجلوس عند “قدميّ الحقّ”، والإصغاء إلى رسالتهم التاريخيّة. هذه الرسالة موجّهة اليوم إلى الجميع:

– إلى المسؤولين السياسيّين: أن يضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كلّ اعتبار.

– إلى الإقتصاديّين وأصحاب القرار: أن يعيدوا بناء الثقة بالإقتصاد الوطنيّ.

– إلى المواطنين: أن يصمدوا في أرضهم، أساس هويّتهم وتاريخهم.

– إلى المربّين والروحيّين: أن يزرعوا الرجاء في القلوب والقيم في الرؤوس.

– إلى الشباب: أن لا يسمحوا لليأس أن يقتلع أحلامهم، وان يقطع جذورهم”.

تابع: “لن يقوم لبنان بالانشغال بالصغائر، بل بالعودة إلى الجوهر، أعني: العيش المشترك، والكرامة الإنسانيّة، والحريّة، والمساواة تحت سقف القانون. هذا هو “النصيب الأفضل” الذي لا يجوز أن يُنتزع منّا، والذي إذا فقدناه لن ينفعنا أي شيء آخر”.