رسالة إسرائيلية لواشنطن.. مستعدون لتوغل برّي وهجوم جوّي على لبنان

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية معلومات عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن استعدادها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن احتمال حرب بين إسرائيل وحزب الله يتزايد مع تلاشي فرص التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس.

أضافت نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل أبلغت واشنطن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله.

كما نقلت عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن أخبر أحد نظرائه العرب في جولته الأخيرة بالمنطقة أن إسرائيل تبدو عازمة على التوغل في لبنان، كما ان المسؤول العربي أبلغ بلينكن أن حزب الله لن يوقف هجماته على إسرائيل حتى تتوقف العمليات في غزة.