السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة إلى لبنان... عشيّة زيارة أورتاغوس!

منذ 3 ساعات
الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس

الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس

A A A
طباعة المقال

أبلغت مصادر سياسية “نداء الوطن” أن التطورات الميدانية تنطوي على رسالة عشية زيارة أورتاغوس للبنان. وهذه الرسالة مدعومة أميركيًا، كما عبّرت عن ذلك السفيرة الأميركية ليزا جونسون في كلمتها خلال حفل استقبال أقامته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لمناسبة الذكرى الـ 249 للاستقلال. فقالت جونسون: “بعد عشرة أشهر من وقف الأعمال العدائية برعاية الولايات المتحدة، قام الجيش اللبناني بعمل جدير بالثناء لتجريد “حزب الله” والجماعات غير الحكوميّة الأخرى في لبنان من السلاح. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل لضمان احتكار الدولة للسلاح في جميع الأراضي اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر العدل في طرابلس
    توقيفات أمام قصر العدل: 6 سماسرة ومعقبي معاملات!
    بيك آب محمّلا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية
    "الزراعة" تصادر بيك آب محمّلًا بالحطب
    دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
    تخوّف جدّي من النوايا الإسرائيليّة!

    الأكثر قراءة

    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟
    الرئيس جوزاف عون
    إنجاز لبناني.. وهذا ما سيتحدّث عنه الرئيس عون!