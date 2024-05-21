رسالة استياء ايرلندية من لبنان: قاتلو الجندي روني معروفون بالاسماء ونحن قلقون من المحاكمة

لم تكن اجواء لقاء نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الوقت عينه جيدة مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم منذ أيام في بيروت، وقد نقل قلق بلاده من التعامل القضائي مع ملف قتل الجندي في الكتيبة الايرلندية في قوات اليونيفل شون روني. واكد انه لم يرض بما آلت اليه الامور حتى الان، ما حتم قيامه بالزيارة للقول ان ايرلندا مستاءة جدا وتريد تطبيق العدالة ولا تريد ان تمر الجريمة البشعة الذي ذهب ضحيتها احد حافظي السلام واصابة عدد اخر من العناصر من الكتيبة الايرلندية دون ان يحاسب مرتكبوها، وهذا ما يريده الشعب الايرلندي.

وفيما قوبل الموقف الايرلندي برد لبناني مفاده ان ايرلندا يجب ان تتفهم مبدأ فصل السلطات المعمول به في لبنان، لم يقتنع الديبلوماسي العسكري، وقال مصدر مطلع لـ”المركزية”: قلقون بشأن مسار المحاكمة ونحن على اطلاع بسير الامور في لبنان ومع ان الضالعين في الجريمة قد عرفوا بالاسماء، فإننا على علم بالجهة التي ينتمون اليها و على بينة بتأثيرها على مفاصل الدولة ومؤسساتها.