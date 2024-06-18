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رسالة تحذيرية من هوكشتاين: الوضع دقيق جداً في لبنان

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2024 12:53 مساءً
الرئيس نبيه بري والموفد الأميركي آموس هوكشتاين

الرئيس نبيه بري والموفد الأميركي آموس هوكشتاين

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على وقع التوتر الكبير الذي يسيطر على الحدود الشمالية بين حزب الله وإسرائيل، وبين التدخلات الغربية والعربية لمنع توسع رقع الصراع بين الطرفين، وجه المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين رسالة حاسمة وتحذيرية لضرورة وقف النزاع عند الحدود اللبنانية.

وبنبرة حاسمة وكلامٍ تحذيري، شدد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين على ضرورة وقف النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا “ان النزاع المستمرّ حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه والوضع دقيق جدا في لبنان”، وفق قوله.

ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ي عين التين إلى أن “الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونسعى لوقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة”، وقال: “العطلة تأتي في ظروف صعبة ودقيقة والمباحثات مع رئيس مجلس النواب كانت جيّدة وبحثنا في الاتفاق المطروح”.

وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو “تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة”.

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