رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!

بحث المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأوضاع المتوتر على الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية وكذلك في تطورات الحرب على غزة.

ووفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي، فإن جولة هوكشتابن التي ستشمل بيروت بعد زيارة تل أبيب، تأتي ضمن المساعي الأمريكية لمنع تحول التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قال لهوكشتاين: “ستنقلون رسالة واحدة لرئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، إما عودة “حزب الله” إلى ما وراء الليطاني الآن أو الحرب”.

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، إلى أن “حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقفه في قطاع غزة، وإسرائيل ترفض ذلك”.

وذكر الدبلوماسي أن “انطلاقة المفاوضات ليست موجودة على وجه التحديد لأن حزب الله يريد ربط وقف إطلاق النار في الشمال بالهدنة في غزة والإسرائيليون يقولون لا”.

وأضاف: “هذه هي العقبة الرئيسية”، لافتاً إلى أن “باريس تطالب الآن بوقف دائم لإطلاق النار في غزة لخلق مناخ مناسب لعملية التفاوض”.

ووفقا لشخص مطلع على المناقشات، شارك المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في محادثات غير مباشرة مع حزب الله حيث قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور الوسيط.

ويقول المسؤولون المشاركون في جهود التفاوض والمحللون :”إن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في كمية ومدى القذائف التي أطلقها حزب الله وعمق الضربات الإسرائيلية على لبنان، مما يزيد من فرص حدوث خطأ في الحسابات يمكن أن يتحول إلى حرب واسعة النطاق”.

وتتزايد المخاوف في واشنطن بشأن الصراع على الحدود، ففي الأسبوع الماضي قام قائد الجيش اللبناني بأول زيارة له إلى البنتاغون منذ أكثر من عامين، وكان جزء منها لمناقشة التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.