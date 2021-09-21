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رسالة تهديد من حزب الله للقاضي بيطار: "واصلة معنا منك للمنخار"

21 - سبتمبر - 2021
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

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غرّد الاعلامي ادمون ساسين عبر حسابه الخاص على تويتر، كاشفا ان حزب الله بعث برسالة تهديد الى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

وقال ساسين في تغريدة: “حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو.”
وفي وقت سابق، نقل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي قوله إن “التحقيق مستمر وهناك عدة أطر ووسائل قانونية لاستدعاء واحضار المدعى عليهم”.

وأكد الأهالي بعد الاجتماع دعمهم الكامل لعمل القاضي والإجراءات التي يتخذها، كما توعدوا بتصعيد تحركاتهم في حال استمرت عرقلة التحقيقات في القضية.

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