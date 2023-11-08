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رسالة خاطفة لهوكشتاين.. وبري يُنبّه من تدحرج الأمور!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2023 7:47 صباحًا
الرئيس نبيه بري والموفد الأميركي آموس هوكشتاين

الرئيس نبيه بري والموفد الأميركي آموس هوكشتاين

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شدّد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال لقائه الرئيس نبيه بري على ضرورة عدم توسع المواجهات العسكرية في الجنوب وعدم دخول لبنان في الحرب الدائرة.

أما بري، فحذر بحسب صحيفة “النهار”، من توسيع إسرائيل ضرباتها واستهدافاتها، ولا سيما بعدما أقدمت على جرح أربعة مسعفين من عناصر كشافة الرسالة الإسلامية وقتل ثلاث فتيات وجدتهنّ.

ونبّه بري من أخطار تدحرج الأمور وتدهورها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في غزة وجنوب لبنان.

وطلب من هوكشتاين الطلب من إسرائيل وقف عدوانها ضد غزة وتحميلها مسؤولية كل ما يحصل، وسأله أيضًا عن أسباب حضور كل هذا الحشد من الأسطول الأميركي والغربي إلى المتوسط.

وأبلغ هوكشتاين رئيس المجلس أن واشنطن على استعداد فور الانتهاء من المعارك وتهدئة الأوضاع في الجنوب، البت في نقاط الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

فيما لم يتم التطرق بين بري وهوكشتاين إلى موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. واكتفى بري في رد على سؤال أنّ “هذا الموضوع عند الحكومة. وكلامي واضح في هذا الخصوص منذ البداية”.

وفي اللقاء بين هوكشتاين وميقاتي بدا لافتًا أن هوكشتاين تعمّد التنويه بأنه حضر إلى بيروت بتكليف من الرئيس جو بايدن، بحسب صحيفة “النهار”.

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