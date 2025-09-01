رسالة خطية من السيسي إلى عون.. ودعوة إلى القاهرة

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا صباح اليوم، للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة.

وأطلع سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته لمصر والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم.

وتطرق عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) واجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

كما كانت للرئيس عون لقاءات دبلوماسية استهلها باستقبال السفير المصري علاء موسى الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت الاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – المصرية، كما سلمه دعوة من الرئيس المصري لحضور الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير السبت الاول من تشرين الثاني المقبل. ووضعت رسالة الدعوة في مجسم لحائط المتحف مع قطعة باسم لبنان وضعها الرئيس عون في المجسم.

واوضح السفير موسى ان “الدعوات وجهت لعدد كبير من رؤساء وملوك وامراء الدول العربية والاجنبية للمشاركة في هذا الحدث الكبير”.

بعد اللقاء، تحدث السفير موسى الى الاعلاميين فقال: “حظيت اليوم بشرف استقبال فخامة الرئيس جوزاف عون لي، وفي الحقيقة اتيت اليوم من اجل اكثر من موضوع، وقد تمحور حديثنا بداية حول مستجدات الوضع في الإقليم، وفي لبنان وأيضا حول الجهود التي يبذلها الرئيس عون من اجل الوصول الى تسوية تسمح باستقرار الوضع فيه، وعودة الامن اليه مرة أخرى وانطلاق العهد بشكل جيد وايجابي للسنوات المقبلة”.

أضاف: “تحدثت أيضا مع فخامة الرئيس عن الجهود التي تقوم بها مصر سواء إقليميا او دوليا من اجل الدفع لتسهيل كل الإجراءات التي يقوم بها فخامة الرئيس عون وصولا الى الغاية التي نبحث جميعا عنها، وهي استقرار لبنان وانسحاب إسرائيل من كامل اراضيه. والامر الآخر الذي تحدثت عنه مع فخامة الرئيس كان التطورات الأخيرة على المستوى الثنائي، وقد كانت للرئيس نواف سلام زيارة الى مصر الأسبوع الماضي حيث التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع رئيس الوزراء. وقد توافقنا على الكثير من الأمور وعنوانها الرئيسي دعم لبنان سياسيا واقتصاديا وامنيا أيضا، وقد تشهد الأيام المقبلة ترجمة لهذه الأمور.

كما توافقنا في خلال الزيارة على عقد اللجنة العليا المشتركة في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم عقب افتتاح متحف مصر الكبير، وهذا ينقلنا الى موضوع ثالث حيث سلمت الرئيس عون اليوم دعوة رسمية عبارة عن مجسم للمتحف المصري للمشاركة في افتتاحه في الأول من نوفمبر. وان شاء الله تكون هناك مشاركة لبنانية متميزة عنوانها فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وأيضا دولة الرئيس نواف سلام. وكانت هناك موضوعات فيها الكثير من التفاصيل، واللقاء كان جيدا وان شاء الله مستمرون على هذه اللقاءات”.

سئل: هل هناك أجواء او توجه للتراجع عن قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح بعد دعوة الرئيس نبيه بري بالأمس الى حوار لمعالجة هذا الامر عن طريق استراتيجية الامن الدفاعية؟

أجاب: “نحن نتكلم دائما على انه هناك مبدأ ثابت لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. اما عن كيفية ان تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا امر لبناني داخلي بحت. واتصور ان هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش لخطته لهذا الامر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها. ان الامر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار الذي تشيرين اليه او الذي أشار اليه الرئيس بري بالأمس في كلمته. والأمور تسير من خلال النقاش والحوار وهذا الامر مطلوب واعتقد انه يتم الان”.

سئل: هل يمكن ان تتفعل خطوات وجهود اللجنة الخماسية للضغط على إسرائيل لكي يتم تسهيل تطبيق اتفاقية 24 تشرين وبدء انسحابها من التلال الخمس وبدء تنفيذ خطوة مقابل خطوة؟

أجاب: “ان هذا الامر يتم بالفعل ونحن نتحدث مع كل الأطراف في الإقليم وكان هناك تواصل مباشر الأسبوع الماضي بين الجانب المصري والأطراف الاقليمية والدولية أيضا، واتحدث هنا عن الولايات المتحدة وفرنسا، تناولنا هذا الامر ونقلنا وجهة نظر لبنان ونحن ندعمها بشكل كامل. لا بد من تطبيق اتفاق نوفمبر الماضي بشكل كامل ليس فقط على الجانب اللبناني بل على الطرف الاخر ان ينفذ التزاماته، هذا ما نتحدث به مع هذه الأطراف، ومع الولايات المتحدة ومع فرنسا. لكن في الحقيقة إن هذه الاتصالات سوف تستمر ويجب ان تستمر الى ان نحصل على هذا الشيء الذي يساعد على تنفيذ الاتفاق ويدفعنا خطوة مهمة الى الامام. وأؤكد على ان الاتصالات المصرية مستمرة ونستغل علاقتنا مع الأطراف الإقليمية والدولية من اجل دعم لبنان في كافة اموره. وتحديدا السؤال المتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات الإسرائيلية الدائمة للأجواء اللبنانية”.

سئل: هل من جديد على صعيد مساعدة مصر للبنان في موضوع الكهرباء؟

أجاب: “في خلال زيارة دولة الرئيس نواف سلام الى مصر، كان يرافقه الوزير جو صدي الذي التقى مع وزير البترول المصري ووزير الكهرباء وقد تناولوا هذا الملف، والفترة القادمة سوف تشهد اخبارا جيدة في ما يتعلق بنقل الخبرات المصرية ودعم مصر لملف الطاقة في لبنان. وان شاء الله يتم الاعداد لهذا الامر في الفترة القادمة وصولا الى الاسبوع الاول من نوفمبر، حيث تعقد اللجنة العليا المشتركة يتم ترجمة هذه الامور الى اتفاقيات تستفيد منها الدولتان”.

وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في موسكو السفير شوقي بو نصار الذي عرض مع رئيس الجمهورية للعلاقات اللبنانية – الروسية، والتحضيرات الجارية لانعقاد “القمة العربية – الروسية” الاولى التي دعا اليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى مواضيع ذات اهتمام مشترك بين البلدين.