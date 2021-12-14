الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 15 ديسمبر 2021 |
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رسالة خليجية حازمة للسلطات اللبنانية.. امنعوا “حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”

منذ ساعة واحدة
الدول الخليجية

الدول الخليجية

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لم يغب لبنان عن البيان الختامي للقمة الخليجية الثانية والاربعون التي انعقدت في الرياض.

ودعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمته الـ42 في الرياض اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية إلى إجراء إصلاحات شاملة ومنع “حزب الله” من “ممارسة نشاطاته الإرهابية”.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال القمة، إن الاجتماع قرر مطالبة “لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والمليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية وإقليمية”.

وشددت القمة “على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”.

واستنكرت القمة في الوقت ذاته “استمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها وإقامة مؤتمر صحفي في بيروت تعرض لمملكة البحرين”.

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