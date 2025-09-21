رسالة سعودية واضحة: انفتاح على الحوار ودعم لإعمار لبنان

نقلت قناة “الجديد” عن معلومات تشير بأن الأمير يزيد بن فرحان حمل رسالة واحدة تتعلق ببناء الدولة وإعمار لبنان وازدهاره، انطلاقاً من رغبة المملكة العربية السعودية في أن يلتحق لبنان بمسار ازدهار المنطقة وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد أنّ لبنان في صلب اهتمامات المملكة، مشيراً أمام زوّاره إلى ارتياح الرياض لأداء قائد الجيش العماد جوزاف عون وللإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، مع التشديد على استمرار الدعم والرعاية للبنان.

وبحسب مصادر نيابية نقلتها “الجديد”، فإن المملكة داعمة للجيش اللبناني وستشارك في أي مؤتمر يهدف إلى تعزيز قدراته. كما أوضح الأمير يزيد أنّ المملكة منفتحة على الحوار مع لبنان من منطلق الدولة والمؤسسات الدستورية، مشيداً بدور الرئيس نبيه بري الذي وصفه بـ”رجل دولة”، ومؤكداً أنّ إعادة إعمار الجنوب بعد حصر السلاح تمر عبر الحوار معه.

وفي ملف آخر، أفادت “الجديد” أنّ لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار “الميكانيزم” عقدت اجتماعاً في رأس الناقورة بحضور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي غادرت لبنان مباشرة بعد الاجتماع. وأشارت مصادر عسكرية للقناة إلى أنّ الوفد اللبناني عرض الخطوات التي اتخذها الجيش في الأسبوعين الماضيين وخطته المقبلة، لافتة إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعيق عمل الجيش.

حكومياً، ذكرت “الجديد” أنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين لمتابعة درس وإقرار الموازنة، على أن تكون الأخيرة قبل إحالتها إلى المجلس النيابي في الثالث من تشرين الأول، ضمن المهل القانونية والدستورية.