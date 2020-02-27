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رسالة سيئة الى حكومة دياب.. وسفيرٌ عربيٌّ يتوقع سقوط الحكومة في الشارع

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نقلت صحيف العرب عن محللين قولهم أن العقوبات الأميركية الجديدة تمثل رسالة سيئة لحكومة حسان دياب وحلفاء حزب الله، في ظل نقاشات في الكواليس عن إمكانية أن تطالهم العقوبات.

 

ويشير المحللون إلى أن جميع المؤشرات توحي بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للبنان لتجاوز أزمته بل على العكس تتجه للاستثمار فيها لفك هيمنة حزب الله على البلد، في سياق الصراع الدائر بينها وبين إيران.

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ومن ناحية أخرى تحدث موقع ليبانون ديبايت أن عشاءً سريّاً جمع أمس مرجعًا سياسيًا وسفير دولة عربية أكد خلاله الأخير، أنّ لبنان مُقبلٌ على أيّامٍ صعبة جدًا لا يُمكن مقارنتها مع الوضع الحالي وذلك في ظل غياب أي أفقٍ لمساعدة دوليّة فعليّة.

وأكد السفير العربي، أنّ حكومة الرئيس حسان دياب لن تشهد أيّ انجازٍ سواء اقتصادي أو سياسي الآن أو حتى في المستقبل، وعمرها لن يكون طويلًا وهي ستسقط في الشارعِ كما سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري

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