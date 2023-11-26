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رسالة "عالية النبرة" من الراعي: لا نقبل بحرمان الدولة من رأسها.. أو المسّ بوحدة الجيش

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 11:18 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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شكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الله على الهدنة في غزة، راجيًا أن تتحوّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي عظة الأحد، توجه الراعي إلى المسؤولين برسالة عالية النبرة: “نقول للمسؤولين تجرّدوا من مصالحكم لتستعيد العائلة اللبنانية فرح العيش، فنحن لا نقبل بأن تنتزعوا الرجاء من الشباب وتدفعوهم إلى الهجرة”.

وتابع: “أنتم لا تنتخبون عمدًا رئيسًا للجمهورية منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليمية الدقيقة للغاية تفرض وجود حماية للدولة بشخص الرئيس والرياح تتجه إلى ترتيبات في المنطقة، فلا نقبل بِرَهن انتخاب الرئيس لشخص أو مشروع أو غاية مرتبطة بالنفوذ ولا نقبل بحرمان الدولة من رأسها”.

وأضاف: “لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش اللبناني واستقراره وبقيادته، ولاسيما وأن البلد وأمنه على فوهة بركان”.

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