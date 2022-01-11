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رسالة فرنسية لعون: لضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد

11 - يناير - 2022
آن غريو ـ عون

آن غريو ـ عون

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا سفيرة فرنسا آن غريو، وتم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد من خلالها لبنان في الازمة التي يمر فيها والشعب اللبناني على تخطي المصاعب التي يواجهها.

وخلال الاجتماع، نقلت السفيرة غريو رسالة دعم من فرنسا رئيساً وحكومة وشعبا الى لبنان وشعبه، بأن باريس تقف الى جانبهما.

وشددت على “ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والى اهمية تقدم المفاوضات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة لبنان، اضافة الى وجوب استمرار التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في اجواء سليمة”.

كذلك رحبت غريو بالدعوة الى الحوار التي وجهها الرئيس عون.

وتمنت ان يتمكن لبنان من العمل على تخطي كل الازمات التي يواجهها، من خلال تضامن اللبنانيين ووحدتهم.

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