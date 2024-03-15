رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"

نشر الإعلام الحربيّ التابع لـ”حزب الله”، مساء (الجمعة 15-3-2024)، مقطع فيديو يقدم جردة بسلسلة عمليات عسكرية نفذها حزب الله في لبنان ضدّ عدد من المواقع والأهداف الإسرائيلية.

وجاء الفيديو تحت عنوان “بتوسع منوسع”، وهي كلمة قالها الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله خلال إحدى خطاباته الأخيرة، وذلك أثناء مخاطبته العدو الإسرائيلي وتهديده بتوسعة المعركة في حال قرر الأخير ذلك.

وتضمن الفيديو سلسلة من الاستهدافات التي نفذها الحزب، كما كشف عن مجموعة من منصات الصواريخ التي تم استخدامها لقصف المواقع المعادية.

من ناحية أخرى، أكد دبلوماسيون عرب وغربيون أن: “إسرائيل تبدي إصراراً قوياً على منع وجود مقاتلي حزب الله الرئيسيين على حدودها، خشية وقوع هجوم مماثل لهجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 أسيراً في السابع من أكتوبر”، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

في حين، أعلن “حزب الله” علناً أكثر من مرة، أنه سيوقف هجماته الحدودية على إسرائيل بمجرد أن توقف هجماتها على غزة، وقد رجح المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، مؤخراً ألا يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى استقرار الأوضاع تلقائياً في جنوب لبنان.

بدورها، قالت سيما شاين، المسؤولة السابقة في المخابرات الإسرائيلية، والتي ترأس حالياً برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي: “إذا تم التوصل لهدنة في غزة، فهناك اتجاهان داخل إسرائيل، لكن انطباعي هو أن الاتجاه الذي يؤيد مواصلة الحرب على الحدود مع حزب الله هو الأقوى”، وفق ما نقلت “رويترز”.