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رسالة لإدارة بايدن: للضغط على حلفاء "حزب الله" ووقف "اللعب" بمستقبل لبنان

منذ 24 دقيقة
رسالة إلى إدارة بايدن بشأن لبنان

رسالة إلى إدارة بايدن بشأن لبنان

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بعث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز، والعضو الجمهوري الأول جايمس ريش، برسالة إلى وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يطلب منهما استخدام كلّ النفوذ المتاحة من بينها استخدام العقوبات، لضمان قيام المشرعين النواب اللبنانيين، بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية وتأليف حكومة.

ومن ما جاء في رسالة مينينديز: “لا يمكن التقليل من الحاجة إلى حكومة فعالة، خالية من النفوذ الأجنبي الخبيث، وتعطي الأولوية لاحتياجات الناس”.

أضافت الرسالة الموجهة إلى إدارة بايدن: “على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيره من السياسيين الموالين لحزب الله، التوقف عن ممارسة الألعاب الإجرائية مع مستقبل لبنان والسماح بالحفاظ على النصاب القانوني وإجراء التصويت على أساس الغالبية البسيطة في جلسات متتالية”.

كما أشارت الرسالة أيضًا إلى أنه يجب على الإدارة التنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مستقبلية محتملة تستهدف النخبة المالية والسياسية في لبنان من مختلف الطوائف.

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