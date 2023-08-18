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رسالة لودريان غير موفّقة بالشكل.. وحظوظ نجاح الحوار منخفضة جداً!

منذ 3 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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اعتبر النائب مروان حمادة أنّ “رسالة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى النواب لم تكن موفّقة بالشكل، والردّ العنيف الذي تتعرّض له غير مبرّر، لأنه يتجاوز الرسالة بحدّ ذاتها، والمطلوب أن تهدأ الأمور في الأيام القليلة وقبل نهاية الشهر”.

وأشار حمادة في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن حظوظ نجاح الحوار إذا انعقد منخفضة جداً، لأنه من الواضح ألا إصلاحات جدية، والمطلوب التوافق على انتخاب رئيس بأسرع ما يمكن، لأن هذه الحكومة استنفدت قدرتها حتى على تصريف الأعمال.

كما كشف عن اجتماع لتبادل الآراء سيتم نهاية هذا الأسبوع بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، واصفاً إياه بـ”الحاسم، على صعيد استكمال الحوار بين الطرفين، اللّذين يتبادلان وعوداً غير قابلة للتحقيق في ظل الأزمات المتلاحقة في البلاد”.

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