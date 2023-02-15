الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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رسالة من أصحاب المحطات إلى فياض: لإصدار جدول الأسعار بالدولار

منذ 6 دقائق
إحدى محطات المحروقات

إحدى محطات المحروقات

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اعتبرت نقابة أصحاب المحطات في لبنان في رسالة مفتوحة إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “الجميع يعلم ما وصلت إليه الأمور في سوق المحروقات في لبنان، في ظلّ الصعود المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وأشارت في بيان، إلى أنّه “بعد استنفاذ كل الحلول التي قامت بها الوزراة على مدى السنوات الماضية بتوجيهات من معاليك من محاولات لتحسين وضع المحطات، آخرها وليس آخرًا الوصول إلى جدولين في اليوم، وحتى صدور جدول أيام العطل، كل ذلك ولم ينفع باستقرار سوق المحروقات بسبب الصعود المستمر للدولار”.

وطلبت النقابة من الوزير فياض “أخذ المبادرة ومن باب الضرورات تبيح المحظورات لإصدار جدول تركيب أسعار بالدولار الأميركي على فترة محدودة، لحين استقرار الأوضاع، لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حد سواء”، شاكرين له “الجهود الجبارة التي قام ويقوم بها”.

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