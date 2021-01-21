رسالة من إتحاد موظفي الفنادق والمطاعم إلى الرئيس عون

توجّه إتحاد موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان، برئاسة جوزف الحداد، برسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وجاء في الرسالة:

“من قلب موجوع وعدم قدرتنا على شراء احتياجاتنا اليومية من غذاء لعائلاتنا، باسم جميع موظفي القطاع السياحي في لبنان، نتوجه لفخامتك وأثناء انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لطرح موضوع العمال اللبنانيين في هذا القطاع الحيوي على طاولة الاجتماعات للسماح لهم بالعمل حصراً من دون اي عمالة أجنبية، في الأفران والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات الحلويات وإضافة الـ Take away على Delivery للمؤسسات من أجل إستمرار القطاع من دون أي ضرر صحي.

يا فخامة الرئيس، نعيش بحالة يرثى لها فنحن في القطاع الخاص نقبض يوم عملنا ويوم الإقفال يقتطع من رواتبنا المحدودة وأزمة الكورونا سوف تطول ما لا يقل عن سنة وخصوصاً في قطاعنا، ولم نستفد من أي دعم لا ٤٠٠ الف ليرة للعائلة ولا حتى إعفاءات أو تسهيلات للمؤسسات او العمال.

لذلك جئناكم بطلب يا فخامة الرئيس، افتحوا لنا مجال حصرية العمل في اقتصاد على شفير الإنهيار، لنتمكن من الاستمرار والمساعدة قليلاً بتعافيه، متفهمين حرصكم على صحتنا”.