رسالة من البابا فرنسيس إلى البطريرك الراعي

وجّه قداسة البابا فرنسيس رسالة تهنئة الى غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانتخابه بطريركًا على كرسي انطاكيا. وقد تلاها السفير البابوي في لبنان المطران جوزف سبيتيري عقب القداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطته في المناسبة بحضور اساقفة الكنيسة المارونية في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي وقد جاء فيها:

“انني وبكل سرور اقدّم لكم التهاني مع تمنياتي الحارة وصلاتي في مناسبة عيد شفيعتكم سيدة البشارة. كما واني اشارككم فرحتكم وفعل شكركم. وأسأل اله الرحمة ان يغدق عليكم من قوته للقيام بمهام ولايتكم الأسقفية في خدمة بطريركيتكم والكنيسة الجامعة ولا سيما في هذه الفترة المريبة التي فرضها الوباء، سائلًا لكم شفاعة وحماية العذراء مريم. فمن عمق قلبي وبعاطفة كبيرة امنحكم البركة الرسولية التي اعطيها بكل محبة لأسرة البطريركية الإنطاكية المارونية.”

البابا فرنسيس

كذلك تلقى غبطته رسالة تهنئة من أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان نيافة الكردينال بياترو بارولين، مما جاء فيها:

“بمناسبة الإحتفال بعيد شفيعكم، اقدم لكم تمنياتي الأخوية واشرككم في صلواتي على جميع نواياكم.”

الكردينال بيترو بارولين، امين سر الدولة”.

من جهته ايضًا وجّه نائب أمين سرّ دولة الفاتيكان للشؤون العامة رئيس الاساقفة المطران ادغار بينا بارّا رسالة تهنئة الى غبطته، قال فيها:

“الى أطيب التمنيات اضم امنياتي الحارة التي اكنّها لكم من خلال صلواتي، واسألكم يا صاحب الغبطة قبول فائق احترامي واخلص مشاعري”.