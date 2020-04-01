رسالة من السفارة الاميركية إلى رعاياها في لبنان: رحلة في 5 نيسان إلى الولايات المتحدة

ارسلت السفارة الاميركية في لبنان رسالة لرعاياها ابلغتهم انّ الخطوط الجوية القطرية توفر رحلات جوية من بيروت إلى الولايات المتحدة في 5 نيسان 2020.

واشارت إلى انّه يمكن للمسافرين الاختيار بين الرحلات المتصلة عبر الدوحة إلى ميامي أو دالاس / فورت وورث، محذرةً انّ السفارة ليس لديها خطة لترتيب رحلات إضافية خلال إغلاق المطار.

وتابعت: يجب على المسافرين شراء التذاكر مباشرة من شركة الطيران عبر الإنترنت على www.qatarairways.com أو من مكتب الخطوط الجوية القطرية وسط بيروت، ميناء الحصن، مبنى جاردن فيو – بلوك أ، شارع أحمد شوقي. واكّدت انّ “التكلفة هي 2500 دولار لكل شخص إلى متوّجه إلى اميركا.

واكملت السفارة في رسالتها: “المقاعد محدودة ، لذا ننصح المسافرين بالحجز في أقرب وقت ممكن”.

امّا بعد شراء التذاكر، فطلبت السفارة من المسافرين إرسال بيانات تأكيد رحلاتهم إلى BeirutACS@state.gov بحلول يوم الجمعة 3 أبريل، مؤكدةً ان مواطني الولايات المتحدة الذين أرسلوا بالفعل بريدًا إلكترونيًا وتلقوا معلومات الرحلة إلى القيام بذلك مرة أخر لا يحتاجون إلى ارسالها مرّة اخرى.

امّا للمواطنين الاميركيين الذين لا يتوفر معهم المبلغ لشراء تذاكر، او الذين لديهم مشكلة، يمكنهم ارسال رسالة إلى BeirutACS@state.gov للاستفسار عن إمكانية الحصول على قرض لتغطية تكاليف التذكرة.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها، فاشارت السفارة في رسالتها إلى:

· مراقبة وسائل الإعلام المحلية وموقع سفارتنا للحصول على تحديثات COVID-19

· أن يكون لديك خطط مغادرة لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية

· اتبع نصيحة مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الذي يمكنك العثور عليه على https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

· راقب موقع COVID-19 التابع لوزارة الخارجية على https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html

· مراجعة دليل السفر الكامل للبنان

· اقرأ ما تستطيع وما لا تستطيع الحكومة الأميريية القيام به في الأزمات