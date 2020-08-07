رسالة من الكونغرس الاميركي: نؤكد دعمنا للبنان مستقر

رسالة من الكونغرس الاميركي جاء فيها:

“نحن ندرك أن لبنان كان يواجه العديد من التحديات الصعبة قبل حدوث هذه المأساة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، والتوترات المتزايدة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والخلافات السياسية، ووباء كورونا. نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية قد كلفت الجيش اللبناني بمسؤولية موقع الانفجار، وندعم الحاجة إلى الاستقرار والسلام في هذا الوقت الصعب. بينما نواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن أن تكون بها الولايات المتحدة شريكًا في دعم المساعدة الإنسانية لشعب لبنان ومواصلة تاريخنا الطويل في تقديم المساعدة في البيئات المعقدة، نؤكد دعمنا للبنان مستقر ومستقل وديمقراطي وذات سيادة.”