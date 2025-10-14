رسالة من بابا الفاتيكان إلى شيخ العقل.. إليكم تفاصيلها

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز

تلقّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى رسالة خطية من أمانة سر دولة الفاتيكان ثمّن فيها البابا لاوون الرابع عشر “الموقف المسؤول للشيخ ابي المنى، باعتبار الاديان مدعوة إلى خدمة الانسان وحماية حياته وحقوقه، وتعزيز ثقافة الأخوّة والرحمة، وبذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة، كون السلام هو الطريق الوحيد الذي يضمن للشعوب كرامتها وأمنها”.

وأبدى الكرسي الرسولي للشيخ ابي المنى “ألمه الكبير، ازاء الاحداث المأساوية التي طالت الأبرياء من ابناء الطائفة الدرزية في السويداء”.

وجاءت رسالة البابا باللغتين العربية والإنكليزية عبر امانة سر دولة الڤاتيكان، ردا على رسالة شيخ العقل له، الذي سبق وسلّمه اياها مستشاره الإعلامي الشيخ عامر زين الدين في حاضرة الفاتيكان في السادس من ايلول الماضي.