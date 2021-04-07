رسالة من بهاء الحريري إلى جنود الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “في يوم الصحة العالمي لا بد أن نثني على العمل الجبّار الذي يقوم به جنود الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا في لبنان. ندعو اليوم إلى ضمان توزيع اللقاح على المواطنين اللبنانيين بعدلٍ وشفافية للحد من إنتشار العدوى”.

في #يوم_الصحة_العالمي لا بد أن نثني على العمل الجبّار الذي يقوم به جنود الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا في لبنان. ندعو اليوم إلى ضمان توزيع اللقاح على المواطنين اللبنانيين بعدلٍ وشفافية للحد من إنتشار العدوى. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 7, 2021