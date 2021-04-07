السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة من بهاء الحريري إلى جنود الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا

7 - أبريل - 2021
بهاء الحريري

بهاء الحريري

A A A
طباعة المقال

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “في يوم الصحة العالمي لا بد أن نثني على العمل الجبّار الذي يقوم به جنود الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا في لبنان. ندعو اليوم إلى ضمان توزيع اللقاح على المواطنين اللبنانيين بعدلٍ وشفافية للحد من إنتشار العدوى”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر بعبدا
    رئاسة الجمهورية تعلق على معلومات مرسوم التجنيس
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    1876 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري