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رسالة من "جعجع" إلى محور الممانعة والتيار.. ماذا جاء فيها؟

منذ 32 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه على منصة “اكس”: “جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات”.

واضاف في منشوره: “إلى محور الممانعة وحلفائه: بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنّم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضا وأيضا من السلطات المحلية”.

وتابع: “إن “التيار الوطني الحر” مدعو اليوم، وقبل غيره، إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة”.

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