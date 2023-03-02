الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
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رسالة من رئيس الحكومة السورية إلى ميقاتي

منذ 44 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة من رئيس الحكومة السورية حسين العرنوس، جاء فيها:

دولة الرئيس نجيب ميقاتي المحترم،
رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال،
الجمهورية اللبنانية،
أتقدم باسم حكومة الجمهورية العربية السورية وباسمي شخصيًا بخالص الشكر والتقدير، لما قدمته جمهورية لبنان الشقيقة من دعم ومساعدة كان لها الأثر الكبير في تخفيف تبعات هذه الكارثة جراء الزلزال الذي ضرب عددًا من المحافظات مخلّفا الكثير من المآسي والدمار.
أؤكد أن هذه الوقفة الانسانية تعبّر بكل صدق عن مدى اصالة الشعب اللبناني الشقيق.

أشكركم مجدداً، سائلاً الله الا يبليكم بمصاب وأن يديم عليكم وعلى الشعب اللبناني الشقيق السلامة والامان. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والمودة. رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين العرنوس”.

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