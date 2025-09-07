الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسالة من شيخ العقل للبابا ليو الرابع عشر.. ماذا جاء فيها؟

منذ 16 ثانية
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى

A A A
طباعة المقال

أشار المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في بيان، الى ان “المستشار الإعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين سلّم قداسة ​البابا ليو الرابع عشر​ رسالة خاصة من سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى بتكليف منه، وذلك في اطار تلبية دعوة المركز الحبري المريمي للحوار الإسلامي – المسيحي لدى الفاتيكان، والشيخ زين الدين عضو فيه، ونقل سماحته لبابا الفاتيكان تحياته وتقديره لمسيرته الروحية، وتأكيد الانفتاح والتعاون والتطلّع إلى توحيد الجهود المشتركة، لتحقيق الاستقرار المستدام في لبنان والمنطقة والعالم”.

واوضح البيان “كذلك عبّر سماحة الشيخ ابي المنى للبابا الرابع عشر عن سعادته بوجوده على رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بما يتميّز به من حكمة، وبما يصدر عن كرسيِ الفاتيكان من مواقف مؤكدة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعوب، للتأثير والدفع باتجاه بعث الأمل وسط هذا الظلام، وبثّ روح التعاون، لأجل وقف الحروب ونموّ الرجاء وبناء عالم أكثر سلاماً وأكثر إنسانيّة”.

وأردف: “تتضمين الرسالة للبابا رأي سماحة شيخ العقل وموقفه، بخصوص ما جرى في مدينة السويداء من اعتداء على الكرامة الانسانية واجرام بحق الابرياء، ومن اهمية التفاعل الإنساني والدولي حيال هذا الامر، إلى جانب الاشارة لمسيرة الطائفة الدرزية تاريخيا، وشراكاتها الوطنية واحترامها الكامل لباقي مكونات الشعوب المتعايشة معها على مستوى لبنان والمنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العلم اللبناني إلى جانب مبنى متضرر في قرية كفركلا جنوب لبنان جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
    واشنطن تتعامل بإيجابية مع خطة الجيش.. ولبنان يتبلّغ بتغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف النار
    آلية لـ "اليونيفيل" في الناقورة
    ما الذي دار بين الجيش والوفد الأميركي خلال اجتماع الناقورة؟
    الأسلحة المضبوطة
    الجيش يوقف مواطنين في النبطية وبعبدا بتهم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار!

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
    رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
    كيف علّق الرئيسان بري وسلام بعد جلسة الحكومة؟