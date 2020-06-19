رسالة من فهمي مع عودة الحياة الى شرايين البلاد

أكّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أنّه

“مع عودة الحياة الى شرايين البلاد والحيوية التي تشهدها الطرق بعد إلغاء قرار المفرد- مزدوج، وبانتظار البحث في قرار التعبئة العامة ومع اقتراب موعد فتح المطار امام المسافرين، مع التذكير بضرورة الحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات، ‫كلمة شكر وتقدير، لكلّ الاطباء والممرضين والممرضات وجميع العاملين في القطاع الصحي والإدارات العامة والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والقوى الأمنية. ولكلّ مواطن ساهم في الحد من تفشي فيروس كورونا. جهودكم مكّنت الحكومة من السيطرة على الوباء، ووضع لبنان في مصاف الدول المقبولة صحياً”.