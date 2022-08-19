رسالة من ماكرون إلى عون: حريص على تطوير العلاقات اللبنانية - الفرنسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه يعلّق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من اجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وشكر الرئيس الفرنسي، رئيس الجمهورية، على رسالة التهنئة التي وجهها إليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.

إلى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية واقتصادية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الاعلام زياد مكاري الذي اطلعه على اجواء الزيارة الرسمية التي قام بها ووزير السياحة وليد نصار الى الدوحة حيث تم تسليم رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت العلاقات اللبنانية-القطرية والتعاون القائم بين البلدين. وتناول البحث بين الرئيس عون والوزير مكاري الاوضاع السياسية الراهنة والتطورات الحكومية اضافة الى شؤون تخصّ المؤسسات الاعلامية الرسمية في وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان.

كما استقبل رئيس الجمهورية نائب عكار جيمي جبور، وتداول معه في شؤون الساعة وحاجات منطقة عكار. وأوضح النائب جبور ان الرئيس عون أكد له اهتمامه الدائم بأوضاع منطقة عكار وحرصه على تلبية حاجات ابنائها ودورهم في الحياة السياسية اللبنانية لاسيما في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على التضحيات التي قدمها ابناء عكار لوطنهم في المجالات كافة السياسية والعسكرية والاجتماعية.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جورج قرداحي، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية وآفاق المرحلة المقبلة.

وفي قصر بعبدا، سفير لبنان لدى السنغال سامي حداد الذي اطلع الرئيس عون على اوضاع الجالية اللبنانية في السنغال التي يربو عدد افرادها على 30 الف شخص ودورهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصناعياً. كما تناول البحث العلاقات اللبنانية-السنغالية وسبل تطويرها في المجالات كافة.