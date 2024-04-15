رسالة من ميقاتي لـ وزارة الداخلية بشأن النازحين.. ماذا جاء فيها؟

في تصريحات جديدة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد الرئيس تصريف الأعمال، اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024، على أهمية تشديد تطبيق القوانين على النازحين السوريين في لبنان والتعامل بحزم مع الحالات التي تخالف القوانين المحلية.

وخلال لقاء وزاري تشاوري في السراي الحكومي، أشار ميقاتي إلى الأزمة الأمنية العامة وخاصة في المناطق الجنوبية، مع التركيز على قضية النازحين وتأثيرها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأكد على أهمية تحقيق التوافق الوطني للتصدي لهذه التحديات المعقدة التي تؤثر بشكل كبير على الوضع اللبناني.

وأشار ميقاتي إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية سريعة لاستكمال عقد المؤسسات وتحقيق الاستقرار الوطني.

كما أكد على أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية وتسعى لتحقيق التوافق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة معالجة التحديات الأمنية المتصاعدة، خاصة مع تزايد حالات الجريمة بين النازحين السوريين.

دعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث أي أعمال جرمية والتعامل بحزم مع المخالفات للقانون.

وفي ختام كلمته، أكد ميقاتي على أهمية تحصين الاستقرار الوطني والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المستجدة، مشدداً على دور الجميع في تحقيق السلم الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

وشدّد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية التعاطي بحزم مع التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوافق الوطني وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة المشكلات المستجدة.