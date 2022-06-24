رسالة من وزير التربية الى طلاب الشهادات!

قال وزير التربية والعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الجمعة: “عشية إنطلاق الامتحانات الرسمية، أود أن أشكر كل العاملين على تنظيم هذا الإستحقاق الوطني الذين شاركوا حرصي على مستقبل المتعلمين وخوفي على القطاع التربوي في لبنان”.

وأضاف في بيان، إن “الإمتحانات الرسمية هي محطة تقييم وطنية ومرحلة اساسية للبنان وللقطاع التربوي في شكل خاص”.

وتابع، وإلى أبنائي وبناتي المرشحين أدعوكم إلى خوض هذه الإمتحانات بكل ثقة، وبكل إندفاع وإستحقاق”.

وأردف: “لقد تعبتم واجتهدتم طوال العام الدراسي وتغلبتم على صعاب عدة. أعدكم مثل ما وعدتكم من قبل بالحفاظ على مستقبلكم التعليمي وحقكم بالحصول على غد أفضل”.

وختم الحلبي، بالقول: “أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في إستحقاقكم غداً”.

وتنطلق امتحانات المتوسطة السبت وتستمر ليومين وتنتهي الإثنين في 27 حزيران، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأربعاء المقبل في 29 حزيران وتنتهي في 2 تموز المقبل.

يتقدم لامتحانات الشهادة المتوسطة السبت المقبل حوالى 62 ألف تلميذ وتلميذة، ولامتحانات الثانوية 43 الفاً، ويشارك في عمليات المراقبة حوالى 12 ألف أستاذ بعدما حسمت رابطات التعليم الرسمي عدم مقاطعة الامتحانات وعمليات التصحيح.