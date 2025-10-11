رسامني من المصيلح: العدوان يستهدف كل لبنان

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة تفقدية في منطقة المصيلح للاطلاع على الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي، أن “ما نشاهده من دمار يعكس همجية العدو الذي لا يريد للبنان أن ينهض، لكننا سننهض مهما كانت التحديات”.

ورافق رسامني في جولته عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، ومحافظ النبطية هويدا الترك، والمدير الإقليمي لمنطقة الجنوب المهندس هيثم بزي، حيث اطلعوا على الأضرار التي طالت عدداً كبيراً من المؤسسات التجارية والمنازل.

وشدد الوزير على أن “العدوان ليس على الجنوب فقط، بل على كل لبنان”، واصفاً ما حصل بأنه “مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى”. وأكد أن “مواجهة هذا العدوان تكون بوحدتنا وكرامتنا المرفوعة”، مشيراً إلى أن “أولوية الحكومة هي الوقوف إلى جانب الجنوب وإعادة الإعمار مهما كلف الثمن”.

وختم رسامني بالقول: “رئيس الحكومة كان سيتواجد هنا لولا سفره إلى فرنسا، وكل ما تفعله إسرائيل هدفه تفريقنا، لكن حماية الجنوب ولبنان تكون في وحدتنا، فوحدتنا هي التي تحمينا”.