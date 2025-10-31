رسامني يوضح خطط تطوير مرفأ بيروت ومطار القليعات ويؤكد تشكيل مجلس الإدارة قريبًا

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ومستشار الوزير المحامي هادي موسى، بالإضافة إلى رؤساء نقابات وبلديات من عكار. جاء الاجتماع لمناقشة أوضاع المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ بيروت، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تخليص البضائع، إلى جانب متابعة إعادة تشغيل مطار رينيه معوض – القليعات وإمكانية تشغيل مطار رياق للأغراض المدنية.

بداية، أشاد شقير بالوزير رسامني على جهوده وإصراره على تحسين المرافق والبنى التحتية، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة تخليص البضائع التي تؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية، وضرورة تطوير المرافئ اللبنانية وخصوصًا مرفأ بيروت لاستعادة مكانته بين مرافئ البحر المتوسط. كما شدد على أهمية اعتماد الشراكة أو الخصخصة لإدارة المرافق العامة، وأكد على أهمية إعادة تشغيل مطار القليعات ومطار رياق.

من جهته، أكد رسامني حرصه على معالجة المشاكل في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تعيين مجلس إدارة جديد للمرفأ سيتم قريبًا، معتبراً أن تشكيل مجلس الإدارة خطوة أساسية لتنظيم العمل وتحقيق الإصلاحات الممكنة. وأشار إلى إنجازات تم تحقيقها مع الجمارك، مثل توقيع اتفاق مع شركة CMA CGM لتوفير أجهزة سكانر لمسح الحاويات، مما يسهل حركة البضائع ويساهم في دعم الصناعة اللبنانية.

وبخصوص مطار القليعات، كشف رسامني عن فريق عمل لفحص الطريق المؤدي إليه بتكلفة تأهيل 80 مليون دولار، مع البدء بالعمل خلال شهرين، مشيراً إلى اهتمام جهات محلية وأجنبية بالاستثمار في المشروع. وأكد أن المطار يعد أولوية استراتيجية لمنطقة الشمال ولبنان ككل، بينما اعتبر أن تشغيل مطار رياق يمكن حله بسهولة عبر اعتماد نموذج الـBOT لتطوير المرافق العامة.