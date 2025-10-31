الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسامني يوضح خطط تطوير مرفأ بيروت ومطار القليعات ويؤكد تشكيل مجلس الإدارة قريبًا

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

A A A
طباعة المقال

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري ومدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ومستشار الوزير المحامي هادي موسى، بالإضافة إلى رؤساء نقابات وبلديات من عكار. جاء الاجتماع لمناقشة أوضاع المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ بيروت، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تخليص البضائع، إلى جانب متابعة إعادة تشغيل مطار رينيه معوض – القليعات وإمكانية تشغيل مطار رياق للأغراض المدنية.

بداية، أشاد شقير بالوزير رسامني على جهوده وإصراره على تحسين المرافق والبنى التحتية، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة تخليص البضائع التي تؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية، وضرورة تطوير المرافئ اللبنانية وخصوصًا مرفأ بيروت لاستعادة مكانته بين مرافئ البحر المتوسط. كما شدد على أهمية اعتماد الشراكة أو الخصخصة لإدارة المرافق العامة، وأكد على أهمية إعادة تشغيل مطار القليعات ومطار رياق.

من جهته، أكد رسامني حرصه على معالجة المشاكل في مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن تعيين مجلس إدارة جديد للمرفأ سيتم قريبًا، معتبراً أن تشكيل مجلس الإدارة خطوة أساسية لتنظيم العمل وتحقيق الإصلاحات الممكنة. وأشار إلى إنجازات تم تحقيقها مع الجمارك، مثل توقيع اتفاق مع شركة CMA CGM لتوفير أجهزة سكانر لمسح الحاويات، مما يسهل حركة البضائع ويساهم في دعم الصناعة اللبنانية.

وبخصوص مطار القليعات، كشف رسامني عن فريق عمل لفحص الطريق المؤدي إليه بتكلفة تأهيل 80 مليون دولار، مع البدء بالعمل خلال شهرين، مشيراً إلى اهتمام جهات محلية وأجنبية بالاستثمار في المشروع. وأكد أن المطار يعد أولوية استراتيجية لمنطقة الشمال ولبنان ككل، بينما اعتبر أن تشغيل مطار رياق يمكن حله بسهولة عبر اعتماد نموذج الـBOT لتطوير المرافق العامة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    وزير الدفاع يبحث مع نائبة نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري
    أحمد الحجار مع نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
    الحجار يلتقي نظيره البحريني ويؤكد على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني
    الخبز
    اتحاد نقابات الأفران يحث على تشديد الرقابة والالتزام بالمعايير الصحية

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
    ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
    الولايات المتحدة - لبنان
    واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
    الأمير أندرو . رويترز
    الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله