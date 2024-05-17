رستم: ما تطرحه "الخماسية" يتلاقى مع طرح "الاعتدال"

تعليقاً على اجتماع سفراء الخماسية الدولية أمس الأول، أمل عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد رستم أن تتكلل مساعي اللجنة الخماسية بالنجاح، وأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت. وقال رستم، لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إن “ما تطرحه اللجنة الخماسية حول آلية الانتخاب يتلاقى مع الطرح الذي قدمته كتلة الاعتدال الوطني باعتماد الجلسات المفتوحة”.

ودعا رستم من جهة ثانية الى التعاطي مع ملف النازحين السوريين بجدية وايجابية بعيداً عن العنصرية والطائفية، وأن يقلع البعض عن لغة تخوين رئيس الحكومة وضرورة احترام مقام رئاسة مجلس الوزراء لأن هذا المقام ليس مكسر عصا لأحد على حد قوله.